Питерский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей бывшей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, признан вменяемым.

К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, обследовавшие Соколова. Об этом сообщает "Фонтанка".

В экспертизе указано, что он не страдал в период совершения преступления хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики, также не страдает какими-либо расстройствами в настоящее время.

Адвокат матери убитой Александра Бакшеева подтвердила результаты экспертизы. Защита Соколова пока не прокомментировала выводы экспертизы.

Напомним, по данным следствия, профессор поссорился с Анастасией Ещенко и выстрелил в нее из обреза. После этого он расчленил тело и пытался его утопить по частям в реке Мойке. В один из таких подходов к воде 9 ноября 2019 года он оступился и упал, полицейские нашли у него в рюкзаке отрезанные женские руки. Соколов признал свою вину, после чего его поместили в следственный изолятор "Кресты", а затем перевели в московскую "Бутырку", где поместили психлечебницу.

Как сообщала "Страна", Соколов оказался ранее судимым за гибель человека.