В связи со стремительным распространением в Китае нового типа коронавируса украинским гражданам рекомендуют покинуть территорию КНР.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Китае в Facebook во вторник, 28 января.

"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавирус (2019-nCoV), ПУ в КНР настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Также дипломаты работают над возможными вариантами оказания помощи украинцам, которые находятся в провинции Хубэй, в городах которой был объявлен карантин. Кроме того, изучается и возможность их эвакуации, на случай, что такое решение будет принято руководством нашего государства.

"Советуем следить за оперативной информацией на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти. В случае чрезвычайной ситуации неотложно звонить на "горячую линию" Посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua", - отметили в посольстве.

Скриншот: Facebook/Посольство України в Китаї

Ранее сообщалось, что в Германии выявлен первый случай коронавируса из Китая, пациент полностью изолирован.

Также мы писали, что из-за нового коронавируса украинских туристов начали преждевременно возвращать из Китая.