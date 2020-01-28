В Черкассах все школы закрывают на карантин в связи с эпидемией гриппа в Украине, в результате которой умерли уже 5 человек.

Школы областного центра уйдут на вынужденные каникулы с 29 января, занятия возобновятся с 10 февраля. Об этом сообщает Ua:Черкассы.

Соответствующее решение приняли городские власти. Причиной карантина стал быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Детсады продолжают работать, а родителям предлагается самостоятельно решать, водить ли сейчас детей в садики или оставить дома.

Напомним, школы закрыли на карантин в 8 областях. В частности, в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области.

Как сообщала "Страна", под Ровно мужчина умер от осложнений после гриппа через неделю самолечения.