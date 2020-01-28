На Донбасс приехал французский писатель и философ Бернар-Анри Леви, который является соучредителем Агентства модернизации Украины. Французский гость побывал на территории контрольного пункта "въезда-выезда" вблизи линии разграничения и встретился с украинскими пограничниками. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком работы пункта пропуска и посчитал позитивным изменением возможность быстрого и комфортного пересечения границы.

"Главное ваше оружие - то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь", - сказал Леви пограничникам.

Также в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Леви смог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской агрессии.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Украина не хочет разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе.

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