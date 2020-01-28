С 1 апреля в Киеве планируют ввести единые проездные на все виды общественного транспорта. Станет возможным приобрести безлимитное количество поездок. В свою очередь раздельные месячные проездные будут отменены.

Это стало известно из текста нового распоряжения Киевской городской государственной администрации.

Согласно документу, столичный исполком также планирует ввести проездные билеты на период от 1 суток до 3.

Так, стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок будет составлять 1300 гривен (650 гривен при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения — 650 грн, а для учеников дневной формы обучения — 325 гривен.

Стоит отметить, что в перечне видов транспорта, на который распространяется действие проездного, не упоминается городская электричка.

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 гривен на 46 поездок в течение месяца, 390 гривен на 62 поездки, 575 грн на 92 поездки и 770 гривен на 124 поездки. Аналогичные билеты для студентов вузов и ПТУ будут продаваться за половину стоимости, для учеников дневной формы обучения — 25% стоимости.

Также планируется ввести билеты на проезд на всех видах транспорта без ограничения количества поездок сроком действия на 1−3 суток. В частности, такой билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 гривен, 48 часов — 150 гривен, 72 часа — 200 гривен.

При этом тарифы на разовые поездки остаются неизменными: от 6,5 до 8 гривен в зависимости от количества приобретаемого одновременно количества поездок.

В стоимости проездных билетов не учтена стоимость носителя электронного билета, на котором фиксируются приобретенные и использованные поездки.

Срок действия поездок на электронном проездном составляет 12 месяцев с даты последнего использования.

В КГГА также планируют аннулировать приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке старого образца. Это должно произойти 1 апреля 2021 года.

Ранее "Страна" писала, что столичные власти решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 гривен в час. Такое решение было мотивировано тем, что в КГГА намерены заставить столичных водителей пересесть на общественный транспорт.

Также мы сообщали о том, что Кличко горожан и гостей столицы минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха.