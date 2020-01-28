Сегодня, 28 января, состоялся брифинг первого заместителя директор Госбюро расследований (ГБР) Александра Бабикова. Юрист был назначен на этот пост в двадцатых числах января этого года.

Это назначение сразу вызвало неудовольствие сторонников Порошенко.

Основная претензия к Бабикову со стороны "порохоботов" заключается в том, что он был адвокатом экс-президента Виктора Януковича. И, по их мнению, по этой причине не имеет права расследовать дело о расстреле на Майдане, которое ведет ГБР.

Бабиков действительно работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляет интересы экс-президента. Чтобы упрекнуть его в этом, на брифинг просочилась экс-нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол. Однако ее из зала насильно вывели охранники.

Сам же Бабиков пояснял журналистам, почему имеет право занимать данный пост, что и стало лейтмотивом брифинга. Как он прошел - разбиралась "Страна".

"Интересы Януковича не представлял"

Первый вопрос брифинга, который в итоге журналисты повторяли несколько раз, касался представления интересов Виктора Януковича в суде Александром Бабиковым.

Первый замдиректора ГБР пояснил свое участие в деле бывшего президента так.

В 2017 году он перешел работать из прокуратуры в адвокатуру, став сотрудником частной фирмы Aver Lex, которая защищает Януковича.

Бабиков на брифинге сказал, что поскольку он был молодым специалистом, более опытные коллеги брали его на некоторые судебные заседания.

"Я не представлял интереса Януковича, тем более в делах Майдана. Нужно понимать, как работает юридический бизнес в Украине. Почему ни у кого не возникает такой вопрос. Дела против Януковича расследуются с 2014 года. А кто-то из вас с 2014 по 2020 год слышал мое имя как адвоката, который защищал его интересы?" - сказал Бабиков, обращаясь к журналистам.

"В адвокатских объединениях работает несколько адвокатов. Заключается договор с клиентом. Разрабатывается стратегия защиты. Адвокаты принимают участия в судебных заседаниях. Поскольку работы много, иногда адвокаты, состоящие в адвокатских объединениях, подписывают технические документы. По некоторым техническим документам я даже под пытками не смогу объединить их суть. Я читаю документы, которые я подписываю. Но это технические документы. Я повторяю: слышали ли вы за последние шесть лет, чтобы я защищал Януковича? Я не был с ним знаком и не защищал его", - отметил Бабиков.

Действительно, адвокат Виталий Сердюк более известен, как защитник Януковича, нежели Александр Бабиков.

Виктор Янукович и его адвокат Виталий Сердюк из фирмы Aver Lex. Фото: РИА Новости

Тем не менее, в ряде судебных документов, которые публиковала "Страна", Бабиков прямо назван адвокатом Януковича.

Например, в определении Печерского райсуда Киева от 9 ноября 2017 года указано, что адвокат из адвокатского объединения "Авер Лекс" Бабиков А.П. "действовал, в интересах ЛИЦА_4". В данном документе под "ЛИЦОМ_4" имеется в виду бывший президент Янукович.

В том числе это заседание Бабиков назвал учебным для себя.

Также Бабиков заявил, что, невзирая ни на что, нельзя отождествлять адвокатов и их подзащитных.

"Адвокаты, как и врачи, помогают всем, независимо их политических, религиозных взглядов. Говорят, что адвокат от Бога отличается тем, что Бог защищает только хороших, а адвокат - всех", - отметил Бабиков.

С пониманием этого "порохоботы" в меньшей степени апеллировали к морально-этическим качествам Бабикова. Поэтому педалировался другой момент - конфликт интересов. Мол, если Бабиков был адвокатом Януковича, как он теперь может расследовать уголовное дело против него в ГБР.

Также он отметил, что по закону не имеет права вмешиваться в работу следователей ГБР - в том числе тех, кто ведет дела Майдана.

Корреспондент "Страны", присутствующий на брифинге, задал Бабикову вопрос: "Будет ли ГБР расследовать убийства на Майдане в 2014 году представителей правоохранительных органов?"

На него Александр Бабиков ответил обтекаемо: "Материалы переданы в специально созданный отдел. При его формировании туда включены практически все те следователи, которые изъявили желание перевестись и работать над этим производством. Однако я вам не скажу, какие производства там на данный момент присутствуют. Речь идет о большом количестве томов, вещественных доказательств. Я надеюсь, что следователи ГБР, начав или продолжив досудебное расследование, обеспечат его всесторонность, объективность, чтобы дать ответ обществу".

Скандал с Черновол

Пыталась сорвал брифинг Александра Бабикова бывший нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол.

Она пришла на пресс-конференцию одной из первых, снимала его на камеру мобильного телефона и, возможно, хотела задавать какие-то вопросы или просто выступить с речью. Они, скорее всего, касались бы описанных выше претензий к Бабикову относительно его деятельности в деле Януковича.

Татьяна Черновол на брифинге Александра Бабикова. Скриншот

До начала брифинга к ней подошли два мужчины крепкого телосложения. Их вопросы слышно не было, однако Черновол ответила, что является потерпевшей на Майдане.

Затем, когда Бабиков уже выступал, эти же охранники вывели Черновол из зала. Она запищала, но в зале так больше и не появилась.

Татьяну Черновол выводят с брифинга Александра Бабикова. Скриншот

В ходе пресс-конференции Александра Бабикова попросили прокомментировать инцидент с Татьяной Черновол.

"Мы с вами были свидетелями того, что случилось. Я стоял тут, отвечал на ваши вопросы. Происходящее будет изучено по видео и этому будет дана правовая оценка", - сказал Бабиков о выведении Черновол из зала.

Позже то ли из коридора, то с улицы доносились крики: "Ганьба". Бабиков на них не реагировал.

Кто спровоцировал расстрел "Небесной сотни" и предопределил кровавые события на Майдане читайте в материале "Страны" "Парасюки и тайна консерватории".