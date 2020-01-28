В Кремле не согласны с высказыванием Зеленского о том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны. Президент Украины согласился с позицией руководства Польши, которая оскорбляет миллионы людей по всему СНГ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что позиция Зеленского не отражает убеждений "миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами".

"Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - заявил Песков.

Напомним, что после того, как Зеленский высказался о том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что глава украинского государства становится приверженцем идей украинского национализма.

Ранее "Страна" разбирала высказывание президента Украины о том, что СССР также виновен и в Холокосте.