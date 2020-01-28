На 7,71% или 5,95 миллиардов долларов за минувший год вырос совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте. На конец 2019 года он составил 84,4 млрд долларов. Вместе с тем в национальной валюте долг уменьшился на 170,2 млрд грн (7,84%), до уровня 1 998,3 млрд грн. Разница между этими суммами обусловлена укреплением гривны к доллару за 2019 год на 14,5%.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"Колебание суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 159,22 млрд грн (58,01% от общей суммы долга) или 48,94 млрд долларов, внутренний долг - 839,05 млрд грн (41,99%) или 35,42 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 761,37 млрд грн (88,14% от общей суммы долга) или 74,36 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 236,91 млрд грн (11,86%) или 10,0 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, в 2019 расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

Уточняется, что отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозированному ВВП на конец 2019 года составляет около 50%, а государственного долга - 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% (соответственно) на конец 2018 года.

В прошлом году расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию – 119,2 млрд грн.

Ранее "Страна" писала о том, что госдолг Украины в ноябре уменьшился в гривне и вырос в долларах.

Также мы сообщали, что в проекте Госбюджета-2020 заложили 423,6 млрд грн на погашение госдолга.