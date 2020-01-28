Заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что ведомство основательно расследует и изучит обстоятельства стрельбы на Майдане в 2014 году. В частности, вели ли Бубенчик и отец Парасюка огонь по силовикам 20 февраля.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента "Страны" о том, будет ли ГБР расследовать убийства на Майдане в 2014 году сотрудников правоохранительных органов.

Ответ Бабикова был довольно обтекаемый. По словам Бабикова, дела пока передаются и изучаются. Однако он выразил уверенность, что будет проведено расследование и общество получит ответы на вопросы о событиях на Майдане.

"Материалы переданы в специально созданный отдел. При его формировании включены практически все те следователи, которые изъявили желание перевестись и работать по этим производствам. Однако я вам не скажу, какие производства там на данный момент присутствуют. Речь идет о большом количестве томов, вещественных доказательств. Я надеюсь, что следователи ГБР, начав или продолжив досудебное расследование, обеспечат его всесторонность, объективность, чтобы дать ответ обществу", - сообщил Бабиков на брифинге.

Напомним, 24 января 2018 года Дмитрий Липовой во время допроса в ГПУ рассказал, что по силовикам утром 20 февраля 2014 года стреляли Бубенчик и отец Парасюка. Мужчина рассказал следователям, что был на акциях протеста с 1 декабря 2013 года. А также принес на Майдан в Киеве карабин "Сайга" с 60 патронами.

Также сам Бубенчик признавался в расстреле правоохранителей. И в апреле 2018 года (то есть, через несколько месяцев после допроса Липового) Бубенчик был задержан и ему было предъявлено подозрение в убийствах.