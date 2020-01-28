Компания Wizz Air ввела услугу, которая позволяет автоматически зарегистрироваться на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов. Услугой можно воспользоваться за 1,5 евро.

Об этом пишет издание Avianews.

"При добавлении услуги в бронирование система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника", - говорится в сообщении.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров при перелете в границах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами.

Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации. Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для остальных. Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

Ранее сообщалось, что глава Wizz Air призвал авиакомпании бороться с изменениями климата и убрать бизнес-классы из самолетов.

Также мы писали, что в Wizz Air анонсировали шесть новых авиарейсов из Запорожья в Европу после ремонта аэропорта.