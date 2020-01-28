Первый заместитель Государственного бюро расследований Александр Бабиков не был адвокатом Януковича в судебных делах о преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сам Бабиков заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не представлял интересы Януковича, тем более в делах Майдана", - сказал Бабиков.

В свою очередь адвокат задал журналистам встречный вопрос: "Почему ни у кого возникает вопрос, почему дела против Януковича расследуются с 2014 года? Кто-то из вас с 2014 по 2020 год слышал мое имя как адвоката, который защищал его интересы?".

Бабиков отметил, что в адвокатских объединениях работает несколько адвокатов, которые разрабатывают стратегию защиты и принимают участие в судебных заседаниях.

Он также добавил, что являлся участником адвокатского объединения, которое защищало беглого президента Украины Виктора Януковича, но не знаком с ним лично: "Поскольку работы много, иногда адвокаты, состоящие в адвокатских объединениях, подписывают технические документы. По некоторым техническим документам я даже под пытками не смогу объединить их суть. Я читаю документы, которые я подписываю. Но это технические документы. Я повторяю: слышали ли вы за последние шесть лет, чтобы я защищал Януковича? Я не был с ним знаком и не защищал его", - Бабиков.

При этом Бабиков напомнил, что не нужно отождествлять адвокатов и их подзащитных. "Адвокаты, как и врачи, помогают всем, независимо их политических, религиозных взглядов. Говорят, что адвокат от Бога отличается тем, что Бог защищает только хороших, а адвокат - всех".

Напомним, что Александр Бабиков стал замдиректора ГБР в двадцатых числах января, однако о готовящемся назначении "Страна" сообщала еще в конце прошлого года.

Спустя несколько дней народные депутаты от "Евросолидарности" выступили против назначения Бабикова на эту должность.

Также мы подробно разбирали деятельность Александра Бабикова в качестве адвоката. Так, стало известно, что он защищал интересы 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж.