В Киеве проходит брифинг замдиректора Госбюро расследований Александра Бабикова, который занял должность на конкурсной основе. Мероприятие задержалось из-за присутствующей в зале экс-нардепа Татьяны Черновол и протестного митинга под окнами ведомства.

К Черновол подошла охрана, но никто не выводил экс-нардепа из зала изначально. Присутствующие в зале охранники правопорядка спросили, как она прошла в зал. Черновол сказала им, что она потерпевшая на Майдане.

Когда сам же брифинг начался, молодые люди, которые к ней подходили еще до его старта, вытолкали ее в дверь, которая была у нее за спиной. Она сильно кричала. Сейчас дверь в зал закрыта. Никого не впускают и не выпускаю, пока брифинг не будет окончен.

Татьяна Черновол записывала выступление Бабикова на видео. Фото: Страна.ua

Тем временем под окнами ГБР митингует человек 20. Охранники Бабикова присутствуют в зале и предупреждают, что в случае провокаций брифинг будет окончен.

"Страна" писала, что известно о Бабикове. Мы также сообщали, что он приступил к изучению своих должностных обязанностей в конце декабря. Еще до официального назначения.

Мы также рассказывал о Соколове, ранее работавшем в харьковском подразделении СБУ. 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, которому дали 12 лет колонии за якобы шпионаж, а потом обменяли, называл полполковника Соколова как одного из фабрикаторов своего дела. Подробнее об обоих новых замах можно прочитать в нашей статье.