После того, как президент Владимир Зеленский высказался о солидарности Украины с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что глава украинского государства становится приверженцем идей украинского национализма. Также он отреагировал на слова Зеленского об участии 100-й Львовской дивизии в освобождении Освенцима. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года по географическому направлению главных ударов", - заявил Нарышкин и добавил, что Львовская дивизия была сформирована в Архангельске, а получила свое название после освобождения Львова.

Напомним, выступая в Польше на церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), Владимир Зеленский напомнил, что в освобождении лагеря смерти участвовали и украинцы. В частности, он вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, а также солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством еврея из Полтавы Анатолия Шапиро, которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали концлагерь.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал Нетаньяху, почему его дедушка не стал жертвой Холокоста.

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