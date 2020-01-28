В Украине продолжаются угрозы тем, кто смотрит "неправильное" кино или музыку.

Атошница Ярына Черногуз устроила скандал в маршрутке из-за русского сериала. В итоге водителя автобуса начали кошмарить националисты из С14, а компания-перевозчик никак не поддержала своего работника.

"Страна" разобрала эту историю и вспомнила аналогичные случаи, когда атошники устраивали скандалы в маршрутках.

"Русский не должен звучать в Украине". Что произошло в маршрутке Луцк-Киев

Как рассказала Черногуз у себя в Facebook, в автобусе она потребовала у водителя выключить сериал на русском языке.

Обоснование было крайне интересным. Мол, она недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля едет туда снова, и ей "противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов".

Водитель предложил, чтобы свое мнение высказали другие пассажиры. Но они оказались против идеи отключить сериал. А кое-кто заявил, что все равно, на каком языке смотреть кино.

"На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, и ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами", - написала Черногуз.

В результате конфликта атошница и ее подруга Анастасия решили выйти из автобуса на трассе. Они доехали автостопом до ближайшего города и сели в другой автобус.

На видео звучит фраза одной из девушек, затеявших спор: "Русский язык вообще не должен звучать в Украине". Интересно, что этой фразы Ярына в своем описании не упоминает.

Черногуз попросила подписчиков перепостить запись и найти личные данные водителя, "чтобы он нашел причитающуюся ему славу за свой поступок". А у компании-перевозчика потребовала возврата денег за билет и объяснений, почему на ее рейсах "работают водители, которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права".

Позже Ярина сообщила, что водителя в Киеве ожидает "теплый прием".

К делу подключились радикалы из С14. Координатор организации Сергей Мазур запостил фото с толпой людей, которые поджидали прибытия автобуса с водителем, обидевшим волонтерок.

Водителя они так и не дождались - по словам Черногуз, он поехал в объезд автостанции. Также она поблагодарила всех, кто пришел ее встретить, и отметила, что они с Анастасией сами потребовали их высадить из автобуса.

Сергей Мазур также написал о том, что водитель не приехал и пассажиры, которые должны были сесть в автобус, его не дождались. Также он пригрозил, что "слава своего героя еще догонит".

Тем временем компания-перевозчик написала пост с извинениями за инцидент на своей странице в Facebook. Она также отметила, что водителям в дорогу якобы выдаются флешки с украинскими фильмами.

В целом перевозчик за своего работника не заступился, а стал полностью на сторону девушки, устроившей скандал в маршрутке.

Угрозы националистов своему водителю компания также не прокомментировала - как будто это в порядке вещей.

"Мы только узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки. Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем", - говорится в посте.

Плата за проезд и попса. Как еще конфликтовали в маршрутках

Ананлогичные конфликты происходили не раз. Так, в прошлом году водитель маршрутки "Кременец-Черновцы" отказался выключать российскую музыку по просьбе пассажирки. Женщина, которая попросила его это сделать, столкнулась с агрессией водителя и пассажиров.

После просьбы выключить русскую попсу, водитель маршрутки с вопросом "мешает ли вам музыка", обратился к пассажирам. Как оказалось, всех музыка устраивала. Когда женщина заметила, что неуместно восхищаться русской музыкой во время, когда Украина воюет с РФ, ее попросили "не портить праздник" (это происходило накануне Пасхи). Одна из пассажирок также заявила: "Женщина, уже во время праздника можете не ссориться". Другие пассажиры посоветовали женщине надеть наушники или пересесть в другую маршрутку.

Большинство конфликтов связаны с тем, что АТОшники имеют право не платить за проезд в городском транспорте, что не распространяется на частные маршрутки.

Так, в 2018 году в Житомире между водителем автобуса Емильчино - Житомир и ветераном АТО произошел конфликт, так как водитель не захотел бесплатно везти экс-военного по удостоверению участника боевых действий.

В итоге мужчина согласился заплатить за проезд, но ему не дали билет. "Автобус Емильчино - Житомир, посадка в Новоград-Волынском на зеленых в 6 утра, по УБД отказал провезти, заплатил, попросил билет выдать, в ответ бросил кусок бумажки непонятной", - рассказал Виталий Кравченко. Когда автобус приехал в Житомир, водитель отказался выдать билет. При этом он заявил, что остановки, на которой ветеран АТО садился в автобус, нет.

В июне 2018 года водитель маршрутки в Запорожье отказал АТОшнику в льготном проезде, называя его "халявщиком, играющим в войнушку". На видео, опубликованном в сети АТОшник реагирует на отказ спокойно, а водитель продолжает кричать о том, что "в 43-45-м годах страну уже освободили, а вы за четыре года не можете два города с**ных освободить". Позже стало известно, что водителя маршрутки уволили.

В том же году в Черновцах участника боевых действий в зоне АТО высадили из маршрутки. "Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: "Я вас не повезу". И он за плечо красиво выпроводил на улицу", - рассказал о произошедшем ветеран АТО Николай Виконский. Мужчина вызвал полицию, но водитель маршрутки нагрубил инспекторам. Кроме того, отказался от объяснений.