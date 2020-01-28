Лидер движения националистов С14 Сергей Мазур вступился за волонтершу Анастасию и парамедика Ярыну Черногуз, которых высадили из автобуса по пути из Луцка в Киев после скандала за российский сериал. Он признался, что националисты поджидали водителя в столице, готовясь организовать ему "теплый прием".

Впрочем, водитель так и не приехал. О подробностях Мазур написал на своей странице в Facebook.

"Автобус так и не приехал. Водитель, выгнавший Ярину Черногуз и ее подругу, почему-то по-мужски зассал. Зато фирма извинилась. Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все. Слава своего героя еще догонит. Не сегодня, так завтра. Мир тесен", - написал он в соцсети.

Фото: facebook.com/serj.mazur

Сергей Мазур стал известен после покушения на него в ноябре 2018 года, когда в квартиру координатора С14 забросили взрывное устройство, ранив отца Мазура. Полиция начала расследовать инцидент как покушение на убийство.

При этом количество подозреваемых увеличилось до 5 человек, а один из подозреваемых в покушении на Мазура во время суда перерезал себе вены.