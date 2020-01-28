После того, как на итальянском телеканале RAI в популярном телешоу L'eredita (Наследие) Украину назвали "Малой Россией" посольство Украины в Италии опубликовало на своей официальной странице в соцсети письмо к телекомпании, назвав высказывания ведущего шоу L'Eredita оскорбительными.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L'Eredita на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия. Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство разъяснило происхождение названия "Малороссия" и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая в настоящее время страдает от российской агрессии.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма.

Также мы сообщали, что в предвыборной рекламе Жириновского Киев назван "столицей малороссийского округа".