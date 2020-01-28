В Днепровском районе Киева в пристройке на территории частного дома по улице Марганецкой был обнаружен труп мужчины без лица.

Мертвого мужчину обнаружили еще 24 января. Об этом сообщает "Информатор".

Полицейские выехали на место для освидетельствования. И обнаружили, что тело мужчины находилось в подсобке долгое время и уже начало разлагаться. На трупе не было лица. Однако правоохранителям удалось установить личность мужчины. Это 74-летний мужчина, который умер ненасильственной смертью. Точную причину смерти и подробности случившегося установит следствие.

Как сообщала "Страна", в подвале на Оболони киевский сантехник обнаружил три трупа.

Также стало известно, что в киевском парке нашли труп молодого человека.

Ранее в столице нашли труп полуголой девушки в автомобиле, который едва не съехал в озеро.