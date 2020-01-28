В Киеве на территории частного дома обнаружили труп мужчины без лица
В Днепровском районе Киева в пристройке на территории частного дома по улице Марганецкой был обнаружен труп мужчины без лица.
Мертвого мужчину обнаружили еще 24 января. Об этом сообщает "Информатор".
Полицейские выехали на место для освидетельствования. И обнаружили, что тело мужчины находилось в подсобке долгое время и уже начало разлагаться. На трупе не было лица. Однако правоохранителям удалось установить личность мужчины. Это 74-летний мужчина, который умер ненасильственной смертью. Точную причину смерти и подробности случившегося установит следствие.
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Также стало известно, что в киевском парке нашли труп молодого человека.
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