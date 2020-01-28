В середине февраля бизнесмен и экс-депутат Александр Онищенко может заявить немецким властям о том, что он не возражает против экстрадиции в Украину.

Онищенко, который стал известен как один из главных разоблачителей коррупционных схем Порошенко, в начале декабря был задержан в Германии по запросу Украины (НАБУ подозревает Онищенко в совершении целого ряда преступлений).

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. И в середине февраля должен состояться очередной суд.

Как стало известно "Стране" из источников в адвокатских кругах, экс-нардеп рассматривает возможность сделать на этом суде заявление о том, что не возражает против экстрадиции в Украину.

По данным наших источников, Онищенко может начать сотрудничество с правоохранительными органами Украины и передать им доказательства преступлений, совершенных Петром Порошенко и лицами из его ближайшего окружения.

В тоже время, Онищенко все еще оценивает риски, связанные с возвращением в Украину.

Во-первых, это непонятная сумма залога, которая ему будет выставлена при избрании меры пресечения (теоретически она может быть очень крупной).

Во-вторых, угрозы его безопасности в Киеве как с учетом фактора Порошенко, так и с учетом того, что он ранее выступал с заявлениями по коррупции семьи Байдена в Украине.

"Окончательное решение - делать заявление или нет - Онищенко примет, взвесив все возможности и риски в случае экстрадиции в Украину", - сказал "Стране" источник.