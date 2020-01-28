В понедельник, 28 января, киевское Динамо провело свой пятый контрольный матч на тренировочном сборе в Белеке (Турция), разгромив чемпиона Беларуси - Динамо (Брест) - со счетом 3:0.

Об этом сообщает пресс-служба нашего клуба.

"Бело-синие" встретились с белорусской командой, за которую сейчас выступают экс-динамовцы Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Киевляне начали игру активно, особенно старался себя проявить Каргбо, который сначала нанес неточный удар, а затем заработал штрафной. Не отсиживались в обороне и белорусы, отвечая достаточно опасными выпадами на ворота Бущана. Команды боролись за инициативу, и ближе к середине тайма украинцы достигли в этом большего успеха. Они много комбинировали через короткий и средний пас и искали подходы к владениям соперника. Наконец, их старания были вознаграждены, когда одну из своих атак подопечные Алексея Михайличенко завершили взятием ворот. Сначала удары Буяльского и Андриевского были заблокированы защитниками, но мяч подхватил Пиварич и и слева направил его точно в дальний угол.

Через несколько минут белорусы имели неплохую возможность счет сравнять. Достаточно остро огрызнулся Гордейчук, но Бущан с его ударом в верхний угол справился, переведя мяч на угловой.

В дальнейшем инициативой и мячом продолжали владеть киевляне. Правда, моменты, которые имели Кадар (после дальнего удара), Кадири и Пиварич особой опасности в себе не несли. Но совсем скоро Пиварич таки добился своего: Йосип оказался в центре перед воротами и с линии штрафной площади головой переправил мяч в сетку, перебросив вратаря, который далеко вышел из ворот - 2:0.

После перерыва тренерский штаб киевского Динамо традиционно полностью сменил состав, выпустив на поле новых футболистов, таким образом все смогли получить по 45 минут игрового времени. Рисунок игры не изменился, моменты продолжали регулярно возникать у ворот белорусов. Но ни Сидорчуку, ни Де Пене, ни Дуэлунду не удавалось довести счет до крупного. Близким к этому был Попов, который головой замыкал навес Де Пены, но нашему защитнику немного не хватило точности.

То, что не удавалось партнерам, смог сделать Дуэлунд, который мастерски воспользовался пасом Шепелева и с линии штрафной по центру поразил ворота белорусского Динамо. В оставшееся до финального свистка время отметим шанс Соля, но удар у нападающего не получился, и голкипер соперника без проблем забрал мяч. А также немного неточный удар Де Пены с линии штрафной площади. Последние минуты остались за белорусами, но до конца игры счет больше не менялся.

Отметим, что свой заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции Динамо проведет уже сегодня, 28-го января, против казахстанского Кайрата. Поединок пройдет на поле Gloria Sports Arena Belek и начнется в 11:00 по киевскому времени.

Контрольный матч, 27 января, Белек (Турция), Calista Hotel Sahasi Belek,



Динамо (Киев) - Динамо (Брест, Беларусь) - 3:0 (2:0)

Динамо (1 тайм): 1. Бущан - 20. Караваев, 19. Забарный, 44. Кадар, 17. Вивчаренко - 6. Кадири, 10. Шапаренко, 23. Пиварич, 18. Андриевский, 29. Буяльский (К) - 32. Каргбо.

Динамо (2 тайм): 71. Бойко - 34. Сирота 4. Попов, 16. Миколенко, 94. Кендзера - 5. Сидорчук (К), 99. Дуэлунд, 8. Шепелев, 14. Де Пена, 11. Цитаишвили - 9. Соль.

Динамо Брест (стартовый состав): 35. Павлюченко, 21. Веретило, 32. Хачериди, 2. Кики, 13. Витус, 15. Кисляк, 19. Нойок, 88. Савицкий, 62. Гордейчук, 10. Милевский, 99. Бакай.

Запасные: Игнатович, Наумович, Печенин, Павловец, Юзепчук, Кривец, Быков, Васильев, Лаптев, Садовский, Шевченко.

Голы: Пиварич (22, 36), Дуэлунд (74).

Видео: YouTube/ФК Динамо Киев

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