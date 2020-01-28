Подданые Британии смогут посещать Украину без оформления виз в течение года после того, как Британия покинет Евросоюз 31 января. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подпишет также 31 января.

Указ введет безвизовый режим для подданых Великобритании сроком на один год. Об этом сообщает "Европейская правда". со ссылкой на информированный источник.

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", - уверяет источник.

Напомним, что безвизовый въезд для британцев в Украину был введен в 2005 году.

"Решение президента Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни - оно уже не должно измениться. Отмечается, что условия продления безвиза в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации", - уверяет источник.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с ЕС.

Напомним, что свою подпись в соглашении об условиях выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) оставил и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Как сообщала "Страна", португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit.