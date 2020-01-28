Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду для запорожского концерна "Городские тепловые сети".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте НКРЭКУ.

Директор запорожских теплосетей Александр Грек, который анонсировал повышение тарифа на отопление в январе 2020 года, говорит, что повышение будет в пределах 9%.

Тариф за декабрь составлял 1481.07 за Гкал, сейчас же тариф для населения будет составлять 1624.48 за Гкал.

Вот само постановление НКРЭКУ.

Фото: НКРЭКУ

Ранее сообщалось, что жэкам разрешили устанавливать разные тарифы на коммуналку для жильцов одного дома.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, как в Украине пересчитывают тарифы на тепло, которые власти обещали снизить на 30%.