В Кривом Роге городская организация ветеранов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть боевые знамена военных частей-освободителей в родной город. Флаги были изъяты и вывезены из Криворожского историко-краеведческого музея еще в 2018 году якобы на экспертизу.

Об этом сообщает ИА "Кривбасс On-Line", публикуя открытое письмо ветеранов президенту Владимиру Зеленскому.

"Обратиться к Вам (президенту) заставила обеспокоенность всех криворожан теми позорными событиями, что произошли в городе 22 февраля 2018 года во время празднования 74-летия освобождения Кривого Рога от нацистских захватчиков. В праздничном параде пронесли два боевых флага военных частей, которые в 1944 году принимали участие в освобождении города. Согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрет не распространяется на использование данной символики на оригиналы боевых знамен. Вопреки закону, боевые знамена были изъяты и, фактически, украдены якобы на экспертизу. Прошло почти 2 года, а результатов никаких", - говорится в письме к гаранту.

Ветераны Кривовго Рога называют флаги священной реликвией для сотен тысяч граждан - воинов-освободителей, их детей, внуков и правнуков. И отмечают, что на городских торжествах знамена с гордостью несли герои - гвардейцы воинской части 3011 Нацгвардии Украины. Той части, бойцы которой с первых дней выполняют свой долг в зоне АТО и защищают Украину.

Криворожские ветераны подчеркнули, что в числе воинов Великой Отечественной войны был и дед президента Владимира Зеленского - командир роты 174 гвардейского стрелкового полка, старший лейтенант Зеленский Семен Иванович.

Фото: krnews.ua

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