Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сломала ногу. Из-за травмы лодыжки ей придется перенести свой концерты.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Певица опубликовала фотографию, на которой демонстрирует ногу в фиксаторе. По словам звезды, у нее перелом лодыжки. "Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести", - пишет Орбакайте, признаваясь, что идет на перенос концертов впервые за свою карьеру.

Известно, что сейчас Орбакайте находится в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочерью Клавдией.

Фото: Instagram

Ранее сообщалось, что Орбакайте решила окончательно перебраться в США.

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