В Киеве суд арестовал на 2 месяца 36-летнего командира подразделения сепаратистов так называемой "ДНР" "Оплот", который в ночь на 25 января открыл огонь по правоохранителям в Деснянском районе столицы.

Об аресте боевика сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook. "По материалам полиции Киева и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на 2 месяца", - написал Шевченко.

Фото: facebook.com

По словам Шевченко, арестованный в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям УК, "в 2009 году там же в Донецке - еще одна судимость по одной статье". Шевченко выразил надежду, что "коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого злоумышленника".

Напомним, полицейские задержали мужчину, когда находились в гражданской одежде в ночь с 24 на 25 января 2020 года в одном из заведений отдыха города. Неизвестный подошел к правоохранителям и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно человека, который зарядил оружие. Уточняется, что член "Оплота" выстрелил в одного из полицейских, но произошла осечка. Тогда он пустил пулю другому полицейскому прямо в грудь.

Ранее в полиции рассказали подробности ночной стрельбы в Гидропарке, где пострадали двое людей.

Напомним, в Киеве на Гидропарке мужчине выстрелили в лицо и скрылись.