В Ростовской области во время прохождения таможни у украинца обнаружили почти тысячу незадекларированных акриловых зубов. Мужчина пояснил, что зубы ему нужны для работы, поскольку он - стоматолог.

Инцидент произошел на таможенном посту Гуково. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Гражданин Украины прибыл на таможенный пост Гуково Ростовской таможни на рейсовом автобусе со стороны России. Таможенники обнаружили различные стоматологические средства и 960 акриловых зубов в его ручной клади. Декларацию на товары мужчина не подавал. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Украинец не прошел таможенный рентген-контроль, фото: yutu.customs.ru

Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Гуково Владимир Кодуа по этому поводу пояснил: "Поскольку предназначение и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу ЕАЭС, предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного пользования, и, подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС".

В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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