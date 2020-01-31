Накануне начала второго зимнего месяца, который в этом високосном году будет на день длиннее, "Страна" предлагает вниманию читателей расписание магнитных бурь и лунный календарь на февраль.

Также мы публикуем лунный календарь стрижек на этот месяц.

Расписание магнитных бурь в феврале 2020

Февраль начнется с магнитных бурь. В этом месяце пик солнечной активности будет зафиксирован со 2 февраля (воскресенье) по 4 февраля (вторник). Речь идет о так называемой магнитосфере пробуждения.

В целом же на протяжении всего остального месяца обстановка будет спокойной.

Магнитные бури являются следствием возбуждения геомагнитного поля. На него оказывает влияние солнечный ветер - протоны и электроны, которые выбрасывают из своих недр звезды.

Энергия, излучаемая "хвостом" вещества на поверхности Солнца, сравнима с количеством, которое бы потребило человечество за миллион лет. Неудивительно, что такие солнечные выбросы оказывают влияние на Землю и людей.

Расписание магнитных бурь на февраль-2020

Как пережить магнитную бурю

Перед наступлением магнитных бурь, то есть с самого начала февраля, нужно исключить все, что может негативно сказываться на самочувствии: алкоголь, жирную пищу, стресс. Старайтесь больше двигаться и бывать на свежем воздухе.

Внимательно следите за качеством сна. Спите достаточное количество часов. Ложитесь слишком поздно - от этого сбивается биоритм, что может в итоге привести к бессоннице.

В дни магнитных бурь обязательно держите при себе лекарства, которые обычно принимаете при ухудшении самочувствия. Особенно этого касается людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Лунный календарь на февраль 2020

Pacтущaя лунa в фeвpaлe нaчнeтcя 1 фeвpaля и пpoдлитcя дo 8го. Затем cнoвa нaчнeтcя 24 фeвpaля и зaкoнчитcя 29го.

Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, когда в феврале благоприятные, а когда - неблагоприятные дни. Эту таблицу мы публикуем под лунным календарем на месяц.

Календарь лунных стрижек на февраль 2020 года

Также популярен лунный календарь стрижек. От него можно оттолкнуться и принять решение, когда в феврале идти в парикмахерскую, чтобы волосы отлично росли и не теряли качество.

Также предлагаем внимание читателей любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.