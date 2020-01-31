Февраль-2020. Расписание магнитных бурь и лунный календарь
Февраль-2020. Расписание магнитных бурь и лунный календарь

Накануне начала второго зимнего месяца, который в этом високосном году будет на день длиннее, "Страна" предлагает вниманию читателей расписание магнитных бурь и лунный календарь на февраль.

Также мы публикуем лунный календарь стрижек на этот месяц. 

Расписание магнитных бурь в феврале 2020

Февраль начнется с магнитных бурь. В этом месяце пик солнечной активности будет зафиксирован со 2 февраля (воскресенье) по 4 февраля (вторник). Речь идет о так называемой магнитосфере пробуждения. 

В целом же на протяжении всего остального месяца обстановка будет спокойной. 

Магнитные бури являются следствием возбуждения геомагнитного поля. На него оказывает влияние солнечный ветер - протоны и электроны, которые выбрасывают из своих недр звезды.

Энергия, излучаемая "хвостом" вещества на поверхности Солнца, сравнима с количеством, которое бы потребило человечество за миллион лет. Неудивительно, что такие солнечные выбросы оказывают влияние на Землю и людей. 

Расписание магнитных бурь на февраль-2020

Расписание магнитных бурь на февраль-2020

Как пережить магнитную бурю

Перед наступлением магнитных бурь, то есть с самого начала февраля, нужно исключить все, что может негативно сказываться на самочувствии: алкоголь, жирную пищу, стресс. Старайтесь больше двигаться и бывать на свежем воздухе. 

Внимательно следите за качеством сна. Спите достаточное количество часов. Ложитесь слишком поздно - от этого сбивается биоритм, что может в итоге привести к бессоннице.

В дни магнитных бурь обязательно держите при себе лекарства, которые обычно принимаете при ухудшении самочувствия. Особенно этого касается людей, которые страдают хроническими заболеваниями. 

Лунный календарь на февраль 2020

Pacтущaя лунa в фeвpaлe нaчнeтcя 1 фeвpaля и пpoдлитcя дo 8го. Затем cнoвa нaчнeтcя 24 фeвpaля и зaкoнчитcя 29го.

Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, когда в феврале благоприятные, а когда - неблагоприятные дни. Эту таблицу мы публикуем под лунным календарем на месяц.

лунный календарь февраль 2020

лунный календарь февраль 2020

лунный календарь февраль 2020

лунный календарь февраль 2020

лунный календарь февраль 2020

лунный календарь февраль 2020

Благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2020

Календарь лунных стрижек на февраль 2020 года 

Также популярен лунный календарь стрижек. От него можно оттолкнуться и принять решение, когда в феврале идти в парикмахерскую, чтобы волосы отлично росли и не теряли качество. 

лунный календарь стрижек февраль 2020

лунный календарь стрижек на февраль 2020

Также предлагаем внимание читателей любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.