Прокуроры Офиса генпрокурора Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов вновь вернулись в спецгруппу для расследования преступлений против участников Евромайдана.

Такое решение принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает в соцсети Адвокатская совещательная группа.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинским районным судом, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

При этом Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе защитников "беркутовцев" на решение Святошинского райсуда об отводе "фейковых прокуроров". Такое решение об отводе обжалованию не подлежит.

Напомним, в декабре прошлого года Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в ​​Киеве, совершенные во время акций протеста в феврале 2014 года. Новая группа прокуроров, которую назначили вместо Донского, Земского и Симонова, способствовала освобождению пятерых обвиняемых по этому делу бывших "беркутовцев" для их участия в обмене удерживаемыми с так называемыми "ЛДНР". 14 января суд удовольствие отвод новой группы прокуроров.

Ранее появился список из 32 следователей ГБР, которые будут расследовать убийства на Майдане.

Также стало известно, что расследование убийств на Майдане финансировалось иностранным фондом.