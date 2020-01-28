Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил с официальным заявлением о том, что нынешний законопроект Министерства культуры, который уже назвали "законом о дезинформации" направлен на установление контроля власти над украинским медиа.

"Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность. Предлагаем правительству прекратить обсуждение и продвижение конфликтного законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом. Призываем журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа", - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко и выступил с рядом инициатив.

Предложения НСЖУ

- Законопроект в целом не дает эффективных инструментов борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а только усиливает давление на украинские СМИ под прикрытием войны.



- Законопроект предлагает, по сути, разделить журналистов на два сорта - так называемых "профессиональных журналистов" и просто журналистов. Считаем эту идею позорной и дискриминационной. Лицензирование журналистской профессии властью недопустимо. Обсуждение этой идеи не имеет смысла. От нее нужно отказаться.

- Законопроект предусматривает создание института Уполномоченного по вопросам информации с широким спектром инструментов для вмешательства в работу редакции. Вместо защиты прав журналистов или граждан Уполномоченный фактически будет заниматься цензурой - направлять требования к СМИ опровергнуть или снять информацию под угрозой судебного иска. Государство таким образом на средства налогоплательщиков создает институт цензора, который будет бороться с критикой власти в СМИ. Обсуждение такого института контрпродуктивно. От этого нужно отказаться.

- Власть хочет создать подконтрольное общественное объединение АПЖУ (ассоциация профессиональных журналистов). Его руками предлагается наказывать нелояльных к власти журналистов и медиа. Это недопустимо. Такого нет ни в одной демократической стране.

- Законопроект отменяет право аккредитоваться в органах власти и другие закрепленные в законодательстве права журналистов для тех, кто не войдет в провластной АПЖУ. То есть журналисты из сотен медиа не смогут попасть в Верховную Раду или на мероприятия в Офисе президента. Если на журналистов будет совершено нападение во время работы или поступать угрозы, полиция не сможет начать расследование по профильным "журналистским" статьям Уголовного кодекса. Итак защиту медийщиков ослабили. Это позорная идея, которую не стоит даже обсуждать.

- Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для журналистов - от аномально высоких штрафов и исправительных работ до заключения. Парадокс: за избиение журналистов наказывают меньше, чем предлагается наказывать за неполноту информации! Это несоизмеримо с вредом, который теоретически могут нанести журналисты. Политики в результате лжи получают власть и не несут за свои слова никакой ответственности. А журналисты, по мнению авторов законопроекта, должны нести уголовную ответственность. Идею уголовной ответственности для журналистов надо отбросить.

Что мы предлагаем для борьбы с дезинформацией?

- открытость украинской власти и политиков - это лучший инструмент для борьбы с фейками. Власти нужно честно рассказывать, что и зачем она делает, с какой целью. Тогда укрепится доверие как журналистов, так и общества к власти, а влияние российских фейков нивелируется.



- В Украине действительно есть проблема веб-сайтов, которые выдают себя за медиа и претендуют на все права журналистов. Для этого нужна простая и прозрачная процедура регистрации. Стоит формализовать требования к новостным веб-сайтам, чтобы усовершенствовать существующую регуляторную базу.



- В чем на самом деле нуждаются украинские журналисты - так это в защите от физических атак и агрессии, эффективном расследовании случаев препятствования журналистской деятельности, справедливом наказании обидчиков. К сожалению, этого сейчас нет. За последние три года на журналистов нападали 250 раз. Но где примеры весомого наказания преступников?



- Нам действительно нужен Уполномоченный или омбудсмен, который будет защищать журналистов, наши права. Который не позволит силовикам затягивать расследования, имитировать деятельность и незаконно закрывать дела. Который не будет мириться с травлей журналистов и медиа. За такие инициативы журналисты готовы вам аплодировать, а не кричать "Позор!" - как сейчас.

"Мы не будем с чиновниками "бороться за запятые", торговаться за меру уголовной ответственности. НСЖУ не вошел и не будет входить в рабочую группу Минкульта по разработке нынешнего законопроекта о дезинформации. Считаем невозможным обсуждать инструменты давления на медиа и формы ограничения свободы слова", - заявил Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ осудили массовые атаки на журналистов на суде по делу Шеремета.