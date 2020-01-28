Во Львове госпитализировали студента, возвратившегося с учебы из Китая, где число жертв уханьской пневмонии выросло до 106 человек. Здоровье украинского студента будут тщательно исследовать специалисты, несмотря на первые анализы, свидетельствующие об отсутствии коронавируса.

Об этом рассказал замруководителя львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут в интервью "РБК-Украина".

По словам Когута, пациент болеет с 23 января. Он почувствовал себя нехорошо еще в Китае. У него незначительная симптоматика в виде кашля и насморка, температуры нет. Юношу изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены 28 января. Когут подчеркнул, что в случае выявления коронавируса, его "очаг" уже локализован - юноша находится в боксовой палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал до Львова автобусом. Сейчас пытаются установить и водителя перевозчика, и пассажиров, которые контактировали с парнем. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, однако без признаков заболевания.

Как сообщала "Страна", в Германии выявлен первый случай коронавируса из Китая, пациент полностью изолирован.

Также стало известно, что ВОЗ с опозданием повысила мировой уровень угрозы от коронавируса.