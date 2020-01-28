В Украине в восьми областях закрыли школы на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций.

Все школы закрыли в Одессе, Житомире, Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе Донецкой области, сообщает "Громадське".

Временно приостановлено обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.); в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. – 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.); 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.); в 39 школах Ровенской обл.; 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

По данным "РБК-Украина", по состоянию на 27 января в Донецкой области закрыли 59 школ, еще 9 частично приостановили работу. В Волынской области 7 школ приостановили обучение, в Сумской - 15, в Винницкой - 13, в Ровенской 39. Полностью закрывают школы в Северодонецке Луганской области (возобновят работу через неделю), в Житомире (карантин продлится до 5 февраля), в Одессе (откроются через две недели) и Бердянске Запорожской области. В самом Запорожье закрываются 27 школ.

По данным Минздрава из 142 тысяч человек заболевших в январе, 60% - дети.

Как сообщала "Страна", в Днепре от молниеносной формы свиного гриппа скончался двухлетний малыш.