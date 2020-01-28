В Германии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом 2019 nCoV из Китая, где скорбный список жертв вырос до 106 человек, а общее количество заболевших достигло 4 515 человек.

Уханьскую пневмонию обнаружили у жителя района Штарнберг. Его перевели под наблюдение врачей и изолировали. Медики оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения немецкой федеральной земли Бавария.

Людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах и путях передачи инфекции. Риск заражения для других жителей Баварии специалисты Института имени Роберта Коха считают низким.

Как сообщала "Страна", власти Китая заявили о вспышке пневмонии в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

В Киеве также зафиксировали случай коронавируса, однако он оказался не китайским.

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал "Стране" о рисках масштабной эпидемии коронавируса в стране.