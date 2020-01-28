Во вторник, 28 января, 23 украинских рейтинговых канала исчезнут из бесплатного доступа для владельцев "спутниковых тарелок". Украинцам придется платить за просмотр телеканалов 1+1 Media, "Медиа Группа Украина", StarLightMedia и Inter Media Group.

Об этом сообщает 112 Украина, который останется в открытом доступе и продолжит свою работу в обычном режиме. Итак, украинскому зрителю придется платить за просмотр со "спутниковой тарелки" 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди (1+1 Media); "Украина", НЛО ТV, Индиго TV ("Медиа Группа Украина"); СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV (StarLightMedia); а также Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм (Inter Media Group).

В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов (в основном региональные). Это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и др.

Напомним, в законопроект о дезинформации министра культуры Владимира Бородянского вписали блокирование телеграм-каналов, медиафюрер и бесплатные похороны журналистов.

Ранее "Страна" подробно писала, почему закодируют украинские телеканалы и что теперь делать 4 миллионам семей, которых лишают спутникового ТВ.