Вчера ночью, 27 января, в США разыгралась очередная огненная трагедия. Здесь, в городе Скоттсборо (штат Алабама) на лодочной станции прогремели сильные взрывы, после чего начался мощный пожар. По меньшей мере восемь человек погибли, семеро были доставлены в госпитали.

Об этом передает CBS в своем Тwitter.

Cгоревшая пристань была расположена на берегу реки Теннесси в северной Алабаме. Пожар начался после полуночи в понедельник, когда люди еще спали. Сгорело не менее 35 лодок и катеров.

Металлическая крыша над пристанью для яхт так же расплавилась и рухнула, что не позволило людям бежать от огня. Многие прыгали в реку, чтобы спастись от пламени. Свидетели трагедии утверждают, что взрывались баллоны с газом и двигатели катеров.

Местные власти заявили, что число погибших может возрасти.

Фото: twitter.com/CBSNews

Ранее "Страна" сообщала, что в крушении самолета в США погибли известные бизнесмены, всего 9 трупов.

Так же мы рассказывали, что в США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту.