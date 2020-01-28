Государственный департамент США снял с самолета госсекретаря США Майка Помпео радиоведущую американской станции NPR Мери Луиз Келли после того, как журналистка спросила про Мари Йованович и Украину.

Репортера исключили из списка СМИ, которые будут сопровождать госсекретаря во время его визита в Украину. Об этом сообщает CNN.

Список изменили через несколько дней после того, как дипломат грубо ответил на вопрос Келли. Во время поездки Помпео, кроме Украины, планирует посетить Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В ответ на это Ассоциация корреспондентов Госдепа заявила, что протестует против решения удалить Келли с самолета Помпео.

Напомним, после эфира Майк Помпео начал кричать на ведущую и использовал нецензурные выражения. "Думаешь, что американцев волнует Украина?" - спрашивал Помпео.

Ранее "Страна" писала, что в США проверят информацию о слежке за послом Йованович в Киеве.

Также мы рассказывали, что стала известна программа визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео, который посетит Киев 30 января.