Вчера вечером, 27 января, турецкие военные подразделения вошли в Сирию и начали марш-бросок на юг, в район Идлиба, где намерены создать новый блок-пост после того, как их блок-пост в поселке Маар-Хаттат окружили силы сирийской армии.

Об этом передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Турецкий конвой пересек границу Сирии через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн". Колонна состоит из 30 военных транспортных авто, в том числе 12 бронированных машин, которые перевозят материально-техническое оборудование и солдат.

Ранее "Страна" сообщала, что сенатский Комитет США проголосовал за введение санкций против Турции из-за операции в Сирии.