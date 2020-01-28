На популярную радиостанцию "Эхо Москвы", которую в России принято считать оппозиционной, вот уже третью неделю обрушиваются мощные хакерские атаки. После того, как интенсивность кибератак не снизилась, руководство радиостанции вынуждено было обратиться в полицию.

А главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (который ранее дал интервью "Стране" - Ред.) обнародовал подробности атак.

"Мы обратились всюду, куда могли, и в технические, и в политические, и в правоохранительные органы, связав эти атаки с определённой информацией, передачами, во время которых они возникали. Правоохранительные органы, как я понимаю, сейчас этим занимаются", - рассказал Венедиктов, как передает Интерфакс.

Главный редактор уточнил, что мощные хакерские атаки начались с 13 января. "Причем их особенность была в том, что они атаковали не только сайт, что дело обычное и мы привыкли их отражать, но и каналы связи "Эхо Москвы", когда выходят программы с ведущими, которые находятся удаленно - это Юлия Латынина, Евгения Альбац, Сергей Пархоменко", - пояснил Венедиктов.

Атаки на каналы связи начинаются именно во время этих передач, заметил главред "Эха".

Кроме того, неожиданно для техников были атакованы и офисные компьютеры, из-за чего "Эхо Москвы" не могло получать новости информагентств. "Очень важно, что они атакуют каналы связи интернета, в том числе и со спутника, с которого наши региональные партнеры получают сигнал. Это очень опытные, очень мощные DDoS-атаки. Как говорят нам специалисты, такими возможностями обладают очень крупные структуры, это не какие-то там черногорские юнцы, скажем так мягко", - заявил он и добавил, что специалисты радиостанции уже научились отражать все эти атаки.

"Мы приблизительно понимаем, с чем это связано, но поскольку доказать не можем, мы пока собираем данные, изучаем. Мы обратили внимание наших акционеров ("Газпром-медиа холдинг" - Ред.), что мы на этом теряем наших подписчиков и рекламодателей, наши акционеры озаботились. Но говоря об этом, мы понимаем, что ЗАО "Эхо Москвы" в настоящий момент, можно сказать, обезглавлено, потому что председатель совета директоров (Дмитрий Чернышенко - Ред.) стал вице-премьером. Но все проинформированы, и таким образом мы проинформировали акционеров и правительство", - отметил главред "Эха".

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацсовете отрицают запуск в Украине филиала радиостанции "Эхо Москвы".