Вчера вечером, 27 января. в Одессе произошло ЧП, которое едва не привело к трагедии. Здесь, в Приморском районе города, возле дома №21 по улице Ольгиевской одна из женщин совершила необычную попытку суицида. Она чем-то облилась и подожгла себя.

Об этом передают очевидцы ЧП, которые выложили на Facebook-странице группы "Подслушано в Одессе" видео ЧП с камеры наблюдения.

"Женщина попыталась сжечь себя. Произошло это сегодня вечером (27 января - Ред.) на улице Ольгиевской. Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили её и передали пострадавшую медикам", - говорится в описании к страшному видео.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на свалке в Одессе нашли маленькую девочку, оставленную там отцом.