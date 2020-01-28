В Китае продолжается эпидемия уханьской пневмонии и растет скорбный список жертв нового коронавируса. Так, за минувшие сутки число жертв грозной болезни выросло до 106 человек. Общее количество заболевших достигло 4 515 человек.

Таким образом число жертв только за одни сутки (по сравнению с предыщими) выросло на 26 человек, а число заболевших увеличилось почти в два раза (накануне было 2 794 случая).

Госкомитет КНР по делам здравоохранения привел новую печальную статистику, как передает центральное ТВ.

Скриншот cgtn.com

При этом госкомитет КНР сообщил, что в большинстве случаев прогноз для пациентов благоприятный - особенно для молодых людей и детей.

Страшная хроника нового коронавируса 2019-nCoV

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызываемой неизвестным ранее типом коронавируса. Инфекция быстро распространилась по стране, зарегистрированы единичные случаи заболевания за пределами Китая - в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран. В России случаев заражения новым коронавирусом пока не выявлено.

Вирус оказался способен передаваться от человека к человеку, в том числе в течение инкубационного периода. 27 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае уровень угрозы оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне - как "высокий".

Гонконгские эксперты оценили число зараженных коронавирусом в Ухане в 44 000, включая тех, у кого симптомы пока не появились из-за инкубационного периода.