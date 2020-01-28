В селе Чернобаевка Херсонской области 9-летний мальчик случайно провалился в заброшенный колодец, играя в прятки с другом. Спасатели из ГСЧС вытащили его с 10-метровой глубины.

Об этом сообщается на сайте службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось 26 января днем. Друзья Сергей и Егор играли на деревенском пустыре. Там находился заброшенный колодец, который около 40 лет назад засыпали камнями и мусором. Внезапно Сергея буквально начало засасывать под землю.

Видео: YouTube/ ТСН

Мальчик оказался на глубине около 10 метров. Егор сначала пытался самостоятельно спасти товарища, но потом пришлось вызвать спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения. Один из бойцов по веревке спустился к ребенку и аккуратно поднял его на поверхность.

Мальчик находился в шоковом состоянии: он просидел на глубине полтора часа. Карета скорой помощи доставила Сережу в областную детскую больницу с переохлаждением и мелкими ссадинами. Внутренние органы ребенка целы, врачи подозревают у пострадавшего сотрясение мозга. Для падения на большую глубину это не такие уж и серьезные повреждения.

Как считают односельчане, если бы не Егор, мальчика, возможно, и не спасли: его криков не было слышно из глубины ямы.

Ранее "Страна" описывала похожий случай в Ровенской области, где женщина упала в двадцатиметровый заброшенный колодец и осталась жива.

Также мы рассказывали о случае с трагическим концом: в Сумской области пенсионер утонул в колодце, спасая упавшего козленка.