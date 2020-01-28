Появилось видео ДТП в Киеве, в котором автомобиль вытолкнуло на встречку
На камеры уличного наблюдения попал момент дорожно-транспортного происшествия в столице. Авария с участием двух автомобилей произошла по ул. Березняковская, 16.
Видео опубликовало Facebook- сообщество "Киев оперативный".
ДТП случилось в темное время суток, в 18:43.
На записи видно. что иномарка красного цвета стояла не в самом удачном месте перед светофором, ожидая момента, когда можно осуществить поворот через двойную сплошную линию. В это время темный автомобиль пошел на обгон и влетел в стоящий автомобиль.
Красную машину вытолкнуло на встречную полосу, а врезавшееся авто откинуло на обочину.
"Похоже, попытки осуществить поворот надо было бы сделать в другом месте одному участнику, а другому - не идти на опережение, когда полностью не видишь место, куда маневрируешь. Но они нашли друг друга", - сказано в комментарии к видео.
Информации о пострадавших в ДТП пока нет.
Как сообщала "Страна", 27 января под Одессой из-за тумана в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус.
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