На камеры уличного наблюдения попал момент дорожно-транспортного происшествия в столице. Авария с участием двух автомобилей произошла по ул. Березняковская, 16.

Видео опубликовало Facebook- сообщество "Киев оперативный".

ДТП случилось в темное время суток, в 18:43.

На записи видно. что иномарка красного цвета стояла не в самом удачном месте перед светофором, ожидая момента, когда можно осуществить поворот через двойную сплошную линию. В это время темный автомобиль пошел на обгон и влетел в стоящий автомобиль.

Красную машину вытолкнуло на встречную полосу, а врезавшееся авто откинуло на обочину.

"Похоже, попытки осуществить поворот надо было бы сделать в другом месте одному участнику, а другому - не идти на опережение, когда полностью не видишь место, куда маневрируешь. Но они нашли друг друга", - сказано в комментарии к видео.

Информации о пострадавших в ДТП пока нет.

Как сообщала "Страна", 27 января под Одессой из-за тумана в масштабное ДТП попали 10 машин и автобус.

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