Участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия устроили скандал в автобусе, ехавшем из Луцка в Киев. Женщин возмутило, что в салоне идет российский сериал. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщин высадили.

Об этом Черногуз написала в своем Facebook.

По словам автора поста, она попросила водителя выключить сериал, поскольку недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля едет туда снова, и ей "противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался выполнить просьбу и посоветовал узнать мнение большинства людей по поводу сериала.

"На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, и ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами", - описала картину госпитальерка (как она себя называет) Черногуз.

Видео: Facebook/ yaryna.chornohuz

В итоге обеих женщин водитель и утомленные склокой пассажиры высадили на трассе.

Черногуз попросила подписчиков перепостить запись и найти личные данные водителя, "чтобы он нашел причитающуюся ему славу за свой поступок".

А у компании-перевозчика потребовала возврата денег за билет и объяснений, почему на ее рейсах "работают водители, которые позволяют себе так унижать клиентов и не уважать их права".

Позже "госпитальерка" написала новый пост, в котором сообщила, что обидевшего ее водителя в Киеве ожидает "теплый прием".

Ко второй записи прикреплено фото, на котором обе женщины радостно улыбаются.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье водитель маршрутки отказал атошнику в льготном проезде, назвав его "халявщиком, играющим в войнушку".

Также мы писали, что в Киеве водитель маршрутки после спора о Донбассе брызнул газом в лицо известному волонтеру.