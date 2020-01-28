От пневмонии, которая началась как осложнение после гриппа в Ровенской области умер 50-летний мужчина. Он 10 дней находится в отделении интенсивной терапии. Но врачи не смогли побороть вневмонию.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"В Ровенской области зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа, 23 января 2020 года умер 50-летний мужчина, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии Ровенской областной больницы", - сказано в сообщении.

За прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Всего заболело 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализированы 259 больных, из них - 176 детей.

На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся четверо больных с тяжелым течением гриппа, из них один ребенок.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве подтвердили один случай коронавируса, однако это не новый вирус из Китая, которым заболели тысячи людей.

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