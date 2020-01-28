Зеленский в Польше: освобождение Освенцима без Красной армии

В последнее время у Владимира Зеленского были две "горячие точки" во внешней политике, которые ему устроил собственный МИД, развязавший историческую войну с Израилем и Польшей. И мировая историко-политическая повестка как раз сложилась так, что на прошлой неделе украинскому президенту пришлось слетать в Израиль, а вчера – в Польшу.

Визит в Израиль получился неоднозначным из-за отказа Зеленского посетить форум по Холокосту. Зато визит в Польшу прошел в полной гармонии: и Владимир Зеленский, и Анджей Дуда сошлись в умении переписывать историю, замалчивая то, что, казалось бы, невозможно замолчать.

Визит украинского президента был приурочен к 75-летию освобождения лагеря смерти "Освенцим", находившегося на польской территории. Освобождала его, как известно, Красная армия, но Зеленский с Дудой умудрились произнести речи, в которых название армии-освободительницы не было упомянуто ни разу. Вместо нее фигурировал Первый Украинский фронт, который был только одной из составляющих этой армии.

Больше того, речи обоих президентов были наполнены заявлениями, в которых приравнивались фашистская Германия, создавшая "Освенцим", и Советский Союз, спасший узников этого лагеря смерти.

Зеленский вообще заявил, что за Вторую мировую войну и Холокост несут ответственность и Германия и СССР.

Это совпадает с нынешней исторической концепцией поляков, которым, видимо, хотел таким образом польстить Зелегский (точнее его неизвестный широкой общественности спичрайтер).

Но по итогу вышел грандиозный скандал. Ведь заявляя фактически о вине за Холокост СССР Зеленский не только произнес совершенно очевидную историческую ложь, но и прямо оскорбил память миллионов людей, которые в составе Красной Армии разгромили нацистов, положив конец Холокосту. В том числе оскорбил и память своего деда-фронтовика, с которым сделал такое трогательное фото в прошлом году на 9 мая.

Возвращение в ПАСЕ: что дал бойкот

Начавшаяся вчера сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы оказалась знаковой как для Украины, так и для Европы в целом. На ней впервые с 2014 года в одном зале оказались украинская и российская делегации.

Россиян не было в ПАСЕ до лета прошлого года. После того, как их туда вернули, парламент времен Порошенко решил бойкотировать летнюю сессию Ассамблеи.

Новый парламент осенью решил повторить "подвиг" предшественников, выставив условие – чтобы ПАСЕ не признавала полномочия российских коллег, избранных от Крыма. Ассамблея условия украинского ультиматума успешно проигнорировала, после чего делегация Верховной Рады все равно приехала на сессию.

И, кстати, сделала это не зря: нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко сходу избрали одним из 20 вице-президентов ПАСЕ. Избрали потому, что буквально накануне Мережко стал главой парламентского комитета по внешней политике. А если бы Рада не произвела рокировку на этой должности, то ПАСЕ могла бы избрать и Богдана Яременко, известного в парламенте как "Анал табу".

Однако смена "главного по внешней политике" пока украинской делегации на пользу не пошла. Она прибыла в ПАСЕ со все той же целью - лишить российских коллег полномочий или хотя бы ограничить их.

Вопрос об ограничениях собираются рассматривать в среду, но россияне уже предупредили: если полномочия их делегации урежут, то они просто уедут (а значит, и российский взнос на счета Совета Европы не поступит). Учитывая такое предупреждение, несложно предположить, что ПАСЕ не захочет урезать полномочия россиян и свой бюджет.

Но украинская делегация все равно останется. Не стоит забывать, что за пребывание в Страсбурге платят неплохие командировочные, что для "слуг народа" – весьма серьезный аргумент.

Уволят ли Авакова за дело Шеремета?

В парламенте вновь заговорили об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский заявил, что министр должен будет уйти в отставку, если дело об убийстве Павла Шеремета развалится.

Определенная логика в этом заявлении есть – если исходить из версии, что Аваков убедил президента в том, что убийцы найдены, и таким образом привел его на пресс-конференцию. Однако эта логика работала бы, если бы история с найденными убийцами Шеремета была единственным случаем, когда после громких заявлений процесс вдруг замирает. По делу об убийстве Олеся Бузины еще более серьезные доказательства были уже почти пять лет назад, но приговора до сих пор нет.

Поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим с делом Шеремета нечто такое, что позволит говорить, что оно окончательно развалилось (разве что сама полиция вдруг снимет подозрения с фигурантов, публично признав свою ошибку).

Так что мало кто сомневается, что дело об убийстве Шеремета – только повод для того, чтобы сделать заявку на увольнение Авакова. Для многих он является костью в горле, которую необходимо вытащить. Да и (чего греха таить) для Зеленского оставшийся в наследство министр внутренних дел не слишком удобен.

Однако, при всей неоднозначности фигуры Авакова, его потенциальную отставку нужно рассматривать не только с точки зрения разборок внутри власти, но и с точки зрения влияния такого шага на внутреннюю стабильность в стране. Сможет ли власть удержать контроль над радикалами, если Аваков окажется не на стороне власти, а на стороне оппозиции, – это главный вопрос, без ответа на который нельзя делать никаких движений в этом направлении.

Но о чем точно можно говорить после заявлений Монастырского, так это о том, что у Зеленского вряд ли всерьез рассматривают Авакова как кандидата на пост премьера, о чем в последнее время ходят активные слухи. Главе МВД таким образом дают понять, что ему лучше думать о сохранении своего нынешнего места, чем о новом карьерном взлете.

Два пожара для министра культуры

Вчерашний пожар в здании Минкульта вполне можно использовать как повод для увольнения министра культуры, спорта и информполитики Владимира Бородянского. Но реальная причина для его отставки куда серьезнее: министр оказался в полной медиаизоляции со своим проектом закона о дезинформации.

Неизвестно, сам ли Бородянский решил соорудить подобный законопроект или его кто надоумил, но в данном случае даже пословица "хотели, как лучше, а получилось, как всегда" не подходит. Потому что неизвестно, хотели ли как лучше, но получилось гораздо хуже, чем всегда. Законопроект осудили уже едва ли не все международные и украинские организации, имеющие отношение к СМИ. Причем даже грантовые, которые, по идее, должны были стоять за спиной Бородянского.

Вчера со специальным заявлением выступила Комиссия по журналистской этике, которая объединяет представителей самых разных направлений в журналистике. Но и она оказалась единой в своем мнении о неприятии предложенного Минкультом законопроекта. Если свести суть заявления к одной мысли, то она прозвучит приблизительно так: да, в журналистике не все хорошо, но если принять "закон Бородянского", то журналистики вообще не будет.

И после этих слов можно поставить точку. Потому что если после этих слов законопроект хотя бы появится в парламенте, то Бородянскому точно не место в Минкультспортинформе. Да и само министерство, пожалуй, не нужно.

Коронавирус: что плохо для Китая, для Украины – катастрофа

Станет ли китайский коронавирус проблемой для остального мира, еще неизвестно, а вот для мировой экономики он уже проблемой стал. Фактор того, что города с населением 30 млн человек (то есть, исходя из статистики Кабмина, с населением, почти равным Украине) уже находятся в карантине, убивающем экономическую активность, стал проблемой для всех мировых рынков – и сырьевых, и фондовых, и финансовых.

Безусловно, для мира в целом это катастрофой не станет. И даже для Китая не станет. Там, где ВВП базируется на прочном экономическом фундаменте, нужны гораздо более сильные потрясения, чтобы все разрушилось. А теперь вопрос: где во всем этом процессе находится Украина.

Еще в прошлом году, когда гривна начала укрепляться, все экономисты в один голос говорили о том, что никаких экономических предпосылок для этого нет. И что инвестиции спекулятивного капитала в облигации внутреннего госзайма имеют одну неприятную особенность: как только в мире начинаются потрясения, эти деньги начинают выводиться. И вся история начинает раскручиваться в обратном направлении.

Нацбанк вчера уже делал попытку продавать доллары, чтобы сдержать падение курса гривны. Хотя это вроде как не соответствует его политике – у нас же, по словам представителей самого Нацбанка, плавающий курс, так почему ему не поплыть к отметке "28" так же, как он плыл к отметке "23"?

Но не так все просто. На отметке "27" все, кто инвестировал в гривневые облигации в последние четыре месяца, поймут, что их надули, что даже с процентами через полгода-год они не вернут свою сумму в долларах. И тогда начнется двойной обвал – как по сбросу уже купленных облигаций, так и по отсутствию спроса на новые. А при двойном обвале и отметка "30" уже не покажется такой уж плохой, хотя, в свою очередь, вызовет новые потрясения.

Вот это и есть пирамида ОВГЗ, о которой говорят уже полгода, но существование которой Нацбанк с Минфином упорно отрицают. Чтобы она не обрушилась, Нацбанку нужно продавать доллары, а Минфину – повышать доходность облигаций. Да и то – не факт, что поможет.

А что касается коронавируса, то всем нам остается только молиться, чтобы он не дошел до нас. Потому что при разогнанных санстанциях и разваленной системе здравоохранения методов борьбы с ним у Украины еще меньше, чем с обвалом пирамиды ОВГЗ.