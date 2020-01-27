Киевская прокуратура сообщила о подозрении в грабеже и разбое двум мужчинам. По версии следствия, они за одну ночь ограбили два человека. Им избраны меры пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Киева.

В ночь на 21 января 2020 мужчины, находясь на территории парка "КПИ", напали на прохожего и отобрали у него мобильный телефон. Через несколько часов на улице Борщаговской злоумышленники, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон еще и у несовершеннолетнего парня.

Полиция задержала двух нападавших. Ими оказались жители столицы, 1992 и 1998 рождения. Местонахождение их сообщника устанавливается.

Задержанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Досудебное расследование продолжается.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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