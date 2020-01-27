Сообщения о том, что пропавшая в Мексике заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко нашлась не подтвердились. Директор актрисы опроверг эту информацию.

Свой комментарий ситуации представитель артистки Ян Трунцев дал РИА Новости.

Директор назвал фейком новость о том, что любимая зрителями "Мэри Поппинс" нашлась и что с ней якобы все в порядке.



"Это абсолютный фейк, Наталья до сих пор не вышла на связь", - сказал Трунцев.



Ранее директор актрисы рассказал, что с 63-летней звездой советского кино нет связи почти двое суток. Андрейченко пропала в курортном городе Канкун (штат Кинтана-Роо) 25 января. Днем она уехала от подруги на автомобиле, сославшись на плохое самочувствие. После этого ее больше никто не видел и не слышал.

Позднее почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт сказала, что близкие артистки не обращались в полицию в связи с ее пропажей.

Да года назад "Страна" приводила шокирующее признание Андрейченко о том, что в 19 лет ее изнасиловали двое мужчин.

Также мы сообщали о смерти режиссера фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.