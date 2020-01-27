Гражданин Грузии, которого подозревают в том, что он в центре Киева после новогодних праздников обокрал певицу MARUV, посадили. Пока суд избрал только меру пресечения - на два месяца. Суд назначил залог в 630 тысяч гривен.

Об этом сообщили прокуратура Киева.

Следователи Шевченковского управления полиции задержали мужчину, который, по данным следствия, и совершил ограбление. Им оказался гражданин Грузии, 1979 года рождения.

Во время обыска в частном доме, где он временно проживал, правоохранители изъяли золотые изделия, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, GPS Tracker, автомобильные брелки и сим-карты.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

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