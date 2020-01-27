В Киеве на детской площадке была найдена граната. Как позже выяснилось, ее туда вынесли из каптерки уборщицы, которая планировала сдать боеприпас скупщикам металлолома.

Об этом сообщает в Facebook группа "Киев оперативный".

Сначала журналисты сообщили, что дворники нашли гранату на игровой площадке во дворе дома, что на Выговского (Гречко), 11а. Однако потом информацию уточнили: дворники сами вынесли боеприпас на площадку и вызвали полицию.

Оцепленная площадка. Видео: Facebook/ KyivOperativ

Как выяснилось, гранату нашла уборщица два дня назад. Женщина не придумала ничего лучше, чем спрятать находку к себе в каптерку, чтобы позже сдать ее на металлолом.

27 января в каптерку зашла проверяющая. Увидев гранату, она поручила подчиненным дворникам взять лопату, на ней вынести опасный предмет из дома и позвонить правоохранителям.

Вчера "Страна" писала, что в Хмельницкой области во дворе пятиэтажки взорвалась граната и погиб 27-летний мужчина.

Мы также рассказывали, что в Житомире в мусорном баке обнаружили две противотанковых гранаты.