Житель города Фастов, что в Киевской области, убил и расчленил свою сожительницу. Убийство произошло в сентябре 2018 года. Только через 1,5 года его осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прес-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения взял нож и заколол до смерти свою сожительницу, нанеся ей пять ударов. Потом он расчленил труп, часть поместил в дорожную сумку и вывез за пределы улицы, на которой жил, а другую часть спрятал на территории собственного домохозяйства.

На основании собранных доказательств судом мужчина осужден к 10 годам лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

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