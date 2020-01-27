Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане. Однако признаков того, что его сбили, не обнаружено.

Об этом 27 января заявил официальный представитель американского контингента в азиатской стране Сонни Леджетт в Twitter.

"Самолет США Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Пока причина крушения устанавливается, однако признаков того, что катастрофа произошла из-за вражеского огня, нет", - написал Леджетт.

Как писала "Страна", сегодня в СМИ распространилась информация о крушении двух самолетов в Афганистане. Сначала появились новости о том, что там упал пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 людьми на борту. Однако афганские авиалинии опровергли эти сообщения.

Позже все заговорили о катастрофе военного лайнера США, на котором летели не более пяти человек.