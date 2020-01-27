С 25 января вкладчики банков на неподконтрольных территориях, которые запустили процедуру ликвидации, могут вернуть свои вклады. Вклады возмещает Фонд гарантирования вкладов.

Это стало возможным благодаря тому, что вступило в силу Положение о порядке осуществления процедуры ликвидации банков, зарегистрированных на временно оккупированной территории Украины, сообщает Юрлига.

Действие Положения распространяется на банки, в которых введена процедура ликвидации и сами банки зарегистрированы на временно оккупированных территориях (Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей).

Если невозможно ликвидировать банк в соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд осуществляет ликвидацию и выплачивает возмещение вкладчику.

Для того, чтобы получить деньги из Фонда, необходимо предоставить все нотариально заверенные копии документов, подтверждающих вклад.

Об одновременной подаче дополнительных документов во время заявления требований кредиторов Фонд сообщает в объявлении о ликвидации банка.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин предлагает отменить госгарантии по 100%-ному возмещению вкладов в Ощадбанке.

Также мы рассказывали, что суд разрешил украинцам не платить коллекторам, которые незаконно получили их кредит.